Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Niederahr (ots)

Am 10.10.2020 gegen 07.12 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer die L267 aus Richtung Niederahr kommend in Richtung Ötzingen. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell