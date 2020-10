Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kraftfahrzeugdiebstahl

Nassau (ots)

Am Freitag, den 09.10.2020, im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 19:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz in der Gemeindestraße Neuzebachweg 2 in 56377 Nassau ein blauer Pkw Opel Combo-C entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.

