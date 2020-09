Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200921.3 Tellingstedt: Anhänger in Brand gesetzt

Tellingstedt (ots)

Nach der Brandlegung an einem Anhänger in Tellingstedt am Sonntagabend sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können, der das Feuer verursacht hat.

Um 19.55 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in den Mühlenberg aus, nachdem dort ein ehemaliger Wohnanhänger in Flammen aufgegangen war. Der Anhänger, der bereits seit zwei Monaten unerlaubt am Ort abgestellt war, besaß lediglich noch einen Wert von etwa 350 Euro. Zehn Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt, an einer Straßenlaterne und an mindestens drei Bäume entstanden durch den Brand ebenfalls Schäden von noch nicht genau zu beziffernder Höhe.

Hinweise auf die Brandverursacher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 2049910 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell