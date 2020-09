Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200921.4 Heiligenstedten: Fahrer wird nach Unfall unter seinem Quad eingeklemmt

Heiligenstedten (ots)

Am Samstagmittag ist es in Heiligenstedten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Infolge des Unfalls ist der Fahrer unter seinem Quad eingeklemmt worden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Um 13:31 Uhr erhielt die Polizei über einen Verkehrsunfall in Heiligenstedten Kenntnis. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Unfallfahrer alleine mit seinem Quad den Sandweg im Richtung Sanddeich befuhr. In Höhe der Linkskurve unterhalb der Autobahnbrücke geriet er, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiteren Verlauf kollidierte der 56-Jährige neben der Fahrbahn mit einer Schutzplanke. Hier überschlug sich das Fahrzeug und begrub den Steinburger unter sich, wobei dieser sich leichte Verletzungen zuzog. Das Quad ist durch den Unfall stark beschädigt worden. Ein Abschleppunternehmen hat das Vehikel geborgen.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Jochen Zimmermann

