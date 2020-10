Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Telekom-Mitarbeiter stehlen Bargeld

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag entwendeten ein angeblicher Telekom-Mitarbeiter und sein Komplize Bargeld aus einer Wohnung eines Seniors in Brühl.

Die beiden unbekannten klingelten um 16:00 Uhr an der Wohnungstüre des Mannes Im Merkelgrund. Die beiden Täter gaben zunächst an, Mitarbeiter der Telekom zu sein und verwickelten den Senior in ein Verkaufsgespräch. Daraufhin betraten die Unbekannten die Wohnung. Während diese den Bewohner mit fingierten Telefonaten ablenkten, stahlen diese in der Wohnung befindliches Bargeld. Als die beiden Täter schlagartig flüchteten, bemerkte der Mann den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die ähnliches erlebt haben oder verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 0621 833970 an die Beamten zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell