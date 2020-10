Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Statue in Park beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montag beschädigte ein bislang Unbekannter eine Statue im Lameygarten in R 7. Der oder die Unbekannte/n stießen gewaltsam das Kunstwerk in Form eines springenden Pferdes samt Sockel zur Seite, sodass dieses umfiel und teilweise zerbrach. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Beamten zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell