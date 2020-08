Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Deißlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr hat sich am Freitagabend auf der K5557 zwischen Mittelhardt und Weigheim ereignet. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer war gegen 21:20 Uhr in Richtung Deißlingen unterwegs, als ihm nach seinen Angaben im Bereich einer Kuppe ein bislang unbekannter Pkw teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Trotz sofortigem Bremsen und Ausweichen konnte der 18-Jährige einen Streifvorgang der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Am Audi wurde durch die Kollision der linke Außenspiegel zerstört und die hintere linke Türe zerkratzt. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

