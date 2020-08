Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an geparkten Pkw festgenommen

Villingen-Schwenningen (ots)

Mindestens sieben geparkte Pkw sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Villinger Innenstadt beschädigt worden. Gegen 05:10 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass drei jugendliche Personen in der Bogengasse an einem Pkw den Außenspiegel abgetreten haben. Streifen des Polizeireviers Villingen konnten im Anschluss im Bereich des Tatorts drei Tatverdächtige antreffen. Im Innenstadtbereich wurden im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme insgesamt sieben beschädigte Pkw festgestellt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Die 19-, 21- und 23-jährigen Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Weitere Geschädigte oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010, zu melden.

