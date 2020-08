Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Verkehrsunfall mit Hund (Zeugenaufruf)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Hundes, der sich am Freitagabend in der Stadionstraße ereignet hat. Eine 26-jährige Ford-Fahrerin war gegen 21:30 Uhr in ortsauswärtiger Richtung unterwegs, als auf Höhe des dortigen Reitstalls plötzlich von links ein Hund auf die Fahrbahn rannte und mit dem Pkw der Geschädigten kollidierte. Kurze Zeit später kamen fünf Personen zur Unfallstelle, darunter auch die vermeintliche Hundehalterin. Nachdem die 26-Jährige ankündigte zur Unfallaufnahme die Polizei zu verständigen, entfernten sich die Personen mit dem Hund von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Der Hund wurde als eine Art "Kampfhund" beschrieben, die vermutliche Hundehalterin war etwa 25 Jahre alt und mit einem kurzen Top mit weißer Aufschrift bekleidet. Sie trug ihre Haare zu einem Zopf gebunden. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

