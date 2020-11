Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1124/ Erdmannhausen: Zeugen zu Vorfall auf der Landstraße gesucht; Affalterbach: Auf Anhänger aufgefahren

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

L1124/ Erdmannhausen: Zeugen zu Vorfall auf der Landstraße gesucht

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 21:00 Uhr auf der Landesstraße 1124 (L1124) auf Höhe der "Bugmühle" und Erdmannhausen ereignet hatte. Ein 20-jähriger Peugeot-Lenker fuhr von Marbach am Neckar über die L1124 in Richtung Steinheim an der Murr. Auf Höhe der "Bugmühle" bei Erdmannhausen sei ihm auf seiner Fahrbahnseite ein schwarzer Pkw entgegengekommen. In der Folge habe er nach rechts ausweichen müssen, verlor dabei die Kontrolle über den Wagen, fuhr eine Böschung hinauf und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Hierbei brach die Vorderachse des Wagens. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 750 Euro geschätzt. Für Zeugenhinweise in Bezug auf den schwarzen Pkw ist das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900 0 erreichbar.

Affalterbach: Auf Anhänger aufgefahren

Eine 70-jährige Opel-Lenkerin wurde am Mittwoch gegen 15:15 Uhr vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet, als sie zwischen Affalterbach und Hochdorf auf der Hochdorfer Straße auf einen abgestellten Anhänger auffuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell