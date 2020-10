Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 30-jähriger ohne Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein fahrerlaubnisloser Pkw-Fahrer in Karlsruhe aus dem Verkehr gezogen. Gegen 01:25 Uhr, fiel der 30-Jährige einer Streife in der Wolfartsweierer Straße auf, da er bei Grünlicht an der Ampel stand und als diese auf Rot schaltete losfuhr. Nachdem er die Polizei sichtete versuchte er zu flüchten, konnte aber nach kurzer Zeit angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sowie eine ungeladene Schreckschusswaffe aufgefunden. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

David Bortolin, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell