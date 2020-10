Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Plötzlicher Brand auf Baugelände

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend kam es in Dettenheim zu einem Brand auf einem Baugelände, der womöglich durch Schweißarbeiten ausgelöst wurde. Gegen 18:40 Uhr geriet Bauschutt auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht, sodass es weder zu einem Personen- noch Sachschaden kam. Nach den Feststellungen dürfte der Brand durch Funkenflug nach vorausgegangenen Schweißarbeiten entstanden sein.

