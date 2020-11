Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht ; Herrenberg/K1093: Zeugen nach Spiegelstreifer im Gegenverkehr gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Renningen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW Kombi, der am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Renningen geparkt war. Vermutlich beim seitlichen Einparken streifte er den BMW derart, dass ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand und verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 6050 in Verbindung zu setzen.

Herrenberg/K1093: Zeugen nach Spiegelstreifer im Gegenverkehr gesucht

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1093 (K1093) bei Herrenberg-Gültstein zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Die 58-Jährige Fahrerin eines VW befuhr die K1093 in Richtung Gültstein. Etwa 100 Meter nach der dortigen Autobahnbrücke kam ihr ein 59-Jähriger Fahrer eines Lkw entgegen, der in Richtung Altingen unterwegs war. In einer kurzen Geraden kam es dann zum Spiegelstreifer beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Spiegel des VW abgerissen und durchschlug die Fahrerscheibe, sodass die 58-Jährige und deren 89-Jährige Beifahrerin durch die herumfliegenden Scherben leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.800 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 27080 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell