Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall an Ampelkreuzung - 9-jähriger Radfahrer verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es im Ortsteil Iggelheim an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Buschgasse/Langgasse/Lützelstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem querenden 9-jährigen Fahrradfahrer. Letzterer hatte nach ersten Ermittlungen das Rotlicht missachtet und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am Transporter entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell