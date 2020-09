Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall nachträglich gemeldet, Unfallbeteiligte gesucht (38/1709)

17.09.2020, 10:48 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Golf und einem unbekannten Fahrzeug kam es am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Friedrich-Ebert-Straße. Eine 34-jährigen Golf-Fahrerin aus Speyer fuhr bei Grünzeichen von der Friedrich-Ebert-Straße in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einer aus Richtung Berliner Platz kommenden Pkw-Fahrerin. Die Fahrerinnen hatten danach Blickkontakt miteinander, aber offensichtlich ordnete keine der Frauen den leichten Zusammenstoß als Unfallereignis ein, so dass jeder seines Weges fuhr. Erst zu Hause stellte die 34-Jährige einen Unfallschaden iHv. ca. 600EUR an ihrem Fahrzeug fest und verständigte die Polizei. Die Polizei bittet nun die unbekannte Unfallbeteiligte, die vermutlich nicht von einem Unfallgeschehen ausging, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

