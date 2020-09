Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei stellt flüchtigen, alkoholisierten Unfallverursacher auf Fahrrad (62/1709)

Speyer (ots)

17.09.2020, 20:02 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann aus Speyer mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße auf der Fahrbahn in Richtung Norden. Hierbei stieß der schlangenlinienfahrende Radfahrer gegen die Fahrertür eines Pkw im Gegenverkehr und stürzte. Statt sich vor Ort um die Regulierung des verursachten Schadens iHv. ca. 2000EUR zu kümmern, setzte der unverletzte Radfahrer seine Fahrt in Richtung Norden fort. Er konnte von einer Streife in der Friedrich-Ebert-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Der augenscheinlich stark alkoholisiert mann verweigerte einen Atemalkoholtest. Er wurde daraufhin auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er durch seine Alkoholisierung nichtmehr wegfähig war, wurde er zu Schutze seiner Person in polizeilichen Gewahrsam genommen.

