POL-MK: Überfall am hellen Tag/ Einbruchversuch in Wohnung

Taschendiebe

Iserlohn

Am gestrigen Dienstag, kurz vor 16 Uhr, saßen zwei Männer (25 und 33 Jahre alt) an einer Bushaltestelle am Karnacksweg, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden. Dieser schlug unvermittelt mit einem Hammer auf den 33-jährigen Iserlohner ein. Dieser wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt. Plötzlich erscheint eine zweitet Person und schlägt mit einem Schlagstock auf den 25-jährigen Iserlohner ein. Die Täter ergreifen einen Rucksack und ein iPhone der Geschädigten und flüchten in Richtung Innenstadt. Hier kann der 40-jährige Schläger mit dem Hammer durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Das Opfer des Hammerschlages muss ins Krankenhaus gebracht werden, dass Schlagstockopfer wird nur leicht verletzt. Personenbeschreibung des weiterhin flüchtigen Täters: Männlich, höchstens 18 Jahre alt, etwa 175cm groß, Oberlippenbart, bekleidet mit einer roten Jacke und brauner Cordhose, Kapuze seiner Jacke tief ins Gesicht gezogen. Die beiden Täter müssen sich wegen schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

Am Finkenweg in Kalthof wurde innerhalb der letzten Wochen versucht, in eine dortige leerstehende Wohnung einzubrechen. Hierbei wurde die Türzarge nicht unerheblich beschädigt. Es blieb beim Versuch.

Eine 56-jährige Iserlohnerin wurde gestern, in der Zeit von 12.30 bis 12.45 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls in der Iserlohner Innenstadt. Der/die unbekannten Täter hatten ihr ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

