Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

BalveBalve (ots)

Am Wochenende brachen unbekannte Diebe einen An der Kormke abgestellten Fiat Kleintransporter auf und der/die Diebe stahlen aus dem Fahrzeug eine Säge und einen Akkuschrauber. Die Unbekannten beschädigten bei dem Diebstahl das Schloss der Hecktür. Sachdienliche Hinweise zu den Werkzeugdieben an die Polizei in Balve/Menden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell