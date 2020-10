Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall scheitert

Einbruch in Kita

LetmatheLetmathe (ots)

Eine 45-jährige Letmatherin befand sich im Bereich der Hagener Straße, in Höhe 104, als sie gestern am frühen Abend (gegen 18 Uhr) von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser forderte ihre Handtasche und ihr Geld. Er drohte ihr "Schläge" an. Die Geschädigte schrie den Mann an und dieser ging unverrichteter Dinge vom Tatort in unbekannte Richtung davon. Beschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, schlanke Statur, sprach akzentfrei Deutsch, dunkle Haare, Jogginganzug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Letmathe/Iserlohn in Verbindung zu setzen.

In der Nacht von Montag zum Dienstag brachen unbekannte Täter durch ein rückseitiges Fenster in den Kindergarten an der Untergrüner Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

