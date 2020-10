Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Pkw-Aufbrüche angezeigt

HalverHalver (ots)

Am Grünebaum - L 528 - wurde am gestrigen Dienstag in der Zeit von 3 bis 11 Uhr ein grüner Opel Corsa aufgebrochen. Die Unbekannten hatten die Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Forellenweg wurde in der Nacht vom Montag zum Dienstag ein dort geparkter weißer BMW X 5 geöffnet. Die Täter stahlen das im Fahrzeug liegende Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren. Sachdienliche Hinweise zu den Auto Aufbrechern nimmt die Polizei in Halver entgegen. Hier der erneute Appel der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Bieten sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize!

