Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerhoop - Entsorgung von asbesthaltigen Nachtspeichergeräten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (18.04.2020) lud ein Unbekannter in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr im Waldstück am Baumschulenweg unerlaubt Nachtspeichergeräte ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind diese Geräte asbesthaltig.

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am 18.04.2020 im Waldstück verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn unter der Rufnummer 04121- 4092-0 zu richten.

