Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Einbruch, Ubnfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl auf Baustelle

Ein Unbekannter entwendete zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Montag, 7:15 Uhr von einer Baustelle im Hammersbachweg mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Unter anderem wurde dabei ein gelber Vibrationsstampfer der Marke Bomag entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Bühlertann: Einbruch in Schule

Ein Unbekannter schaffte sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Montag, 7:30 Uhr Zutritt zu einem Schulgebäude in Schulstraße. Im Gebäude hebelte der Eindringling einen Getränkeautoamten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Zudem nahm er Elektrowerkzeug aus einer dortigen Werkstatt an sich. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 500 Euro. De entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.300 Euro.

Satteldorf: Fehler beim Fahrspurwechsel

Am Montag gegen 5:40 Uhr fuhr ein Daimler-Chrysler-Fahrerin an der Anschlussstelle Crailsheim/Satteldorf auf die Autobahn in Richtung Nürnberg auf. Hierbei wechselte sie vom Beschleunigungsstreifen nach links auf den rechten Fahrbahn der Autobahn und wechselt anschließend sofort den Fahrstreifen nach links. Ein auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn fahrender 18 Jahre alter Audi-Fahrer erkannt da Fahrmanöver und versuchte durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall noch zu verhindern. Es kam dennoch zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell