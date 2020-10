Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Schläger/Randalierer gesucht

Beim Einkaufen bestohlen

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

In der Nacht von Montag zum Dienstag versuchten unbekannte Täter einen Container, der an der Auffahrt zur BAB A 45 Lüdenscheid Nord aufgestellt ist, aufzubrechen. Die Sicherungen hielten dem Versuch stand und die Täter gelangten nicht in den Container. Es entstand Sachschaden.

Gestern Abend, gegen 23 Uhr, randalierte ein Unbekannter von dem Kiosk eines 31-jährigen Lüdenscheiders an der Rathausstraße. Der Besitzer bittet den Mann, damit aufzuhören und wird unvermittelt angegriffen und leicht verletzt. Ein Zeuge trennt den Angreifer vom Geschädigten und der Täter flüchtet in Richtung Innenstadt. Personenbeschreibung: männlich, zirka 40 - 45 Jahre alt, Tätowierungen am linken Unterarm, braune Jacke, blauer Jeanshose.

Am Ebbeblick stellen Hausbewohner fest, dass in ihrer Anwesenheit im Erdgeschoss unbekannte Einbrecher in der Zeit von 14:45 Uhr-15:30 Uhr ins Obergeschoss eingebrochen waren. Die Täter durchsuchten die oberen Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

In der Dönne wurden in den letzten 10 Tagen vier dort abgestellte Wohnmobile aufgebrochen und beschädigt. Die Täter nahmen u.a. persönliche Gegenstände sowie elektronische Kleingeräte mit. Es entstand Sachschaden.

Auch gestern wurde wieder eine 23-jährige Frau Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Die junge Frau war im Bereich der Wilhelmstraße unterwegs, als sie gegen 19 Uhr den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche feststellte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell