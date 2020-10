Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 08.10.2020

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Akku von Pedelec entwendet, Wiesbaden, Kleiststraße, 07.10.2020, 06.00 Uhr bis 07.20 Uhr

(pl)Am Mittwochmorgen wurde in der Kleiststraße der Akku eines dort abgestellten Pedelec entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus abgestellt. Zwischen 06.00 Uhr und 07.20 Uhr schlugen die Diebe dann zu und hebelten den mittels eines weiteren Schlosses gesicherten Akku aus der Halterung. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 zu melden.

2. Sammelsurium an Verstößen bei Verkehrskontrolle, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Rampenstraße, Mittwochvormittag, 07.10.2020

(jn)Bei einer Verkehrskontrolle der Wiesbadener Polizei am Mittwochvormittag in der Rampenstraße in Mainz-Kastel wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Neben sechs defekten Beleuchtungsreinrichtungen ahndeten die Beamten auch sechs Gurtverstöße und überprüften eine Person, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Darüber hinaus wurden zwei Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz sowie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz gefertigt. Ein Motorrad entsprach nicht den Vorschriften, was das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte.

Polizeiautobahnstation

Verkehrsbehinderung nach Unfall, Hochheim am Main, Massenheim, Bundesautobahn 66, Donnerstag, 08.10.2020, 05:25 Uhr

(jn)Infolge eines verunfallten Lkw auf der BAB im Bereich des Wiesbadener Kreuzes ist es im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Um 05:25 Uhr war ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Olpe auf der Autobahn in Fahrtrichtung Rüdesheim unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen mit dem Aufpralldämpfer der Leitplanke zwischen der Hauptfahrbahn und der Parallelfahrbahn (Zubringer zur BAB 3) kollidierte. Dabei wurde der 25-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der Zubringer zur BAB 3 vorübergehend gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsprobleme zur Folge hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Rheingau

1. Einbruch gescheitert, Hohenstein, Holzhausen über Aar, Loher Weg, Mittwoch, 07.10.2020, 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher damit gescheitert, in ein Einfamilienhaus im Hohensteiner Ortsteil Holzhausen über Aar einzubrechen. Derzeitigen Erkenntnissen folgend versuchten die Täter sowohl die Hauseingangstür als auch die Kellertür aufzuhebeln. Hierbei scheiterten sie und verschwanden unverrichteter Dinge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0

2. Fahrzeugscheibe eingeschlagen - nichts gestohlen, Bad Schwalbach, Schmidtberg, Mittwoch, 07.10.2020, gegen 23:40 Uhr

(jn)In der Straße "Schmidtberg" in Bad Schwalbach haben Unbekannte am späten Mittwochabend die Fensterscheibe eines Pkw eingeschlagen. Ob es der oder die Täter auf Beute im Fahrzeuginnenraum abgesehen hatten, ist derzeit noch unklar. Gestohlen wurde nichts. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell