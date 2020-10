Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Polizei: Polizeieinsatz in der Eschbornstraße,

Wiesbaden (ots)

Polizeieinsatz in der Eschbornstraße, Wiesbaden, Eschbornstraße, 08.10.2020, 08.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag kam es im Umfeld eines Mehrfamilienhauses in der Eschbornstraße in Wiesbaden zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Zeuge hatte gegen 08.45 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus schussähnliche Geräusche wahrgenommen hatte. Um eine Gefahr für Außenstehende möglichst auszuschließen, wurde der Bereich daraufhin abgesperrt. Darüber hinaus wurden Spezialkräfte der hessischen Polizei alarmiert und kamen vor Ort. Nachdem kein Kontakt zu den in der betroffenen Wohnung befindlichen Personen hergestellt werden konnte, wurde die Wohnung gegen 12.00 Uhr betreten. Dort wurden zwei 45 und 47 Jahre alte Männer angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt und keine Schusswaffe aufgefunden. Es ist daher bislang nicht bekannt, was zu den verdächtigen Geräuschen geführt hat. Die beiden Männer wurden nach den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell