Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Seniorin von Trickdieben bestohlen, Wiesbaden, Goerdelerstr. 47, Freitag, 02.10.2020, 18.00 Uhr

(ds)Am Freitagnachmittag wurde eine 85-jährige Frau in der Goerdelerstraße Opfer von Trickdieben. Unbekannte Täter klingelten an der Wohnungstür der Seniorin und gaben vor, etwas wegen Corona in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die arglose Frau ließ die Personen daraufhin in die Wohnung. Hier gelang es den Tätern, unbemerkt Bargeld von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Bei den Tätern soll es sich um einen Mann und eine Frau, die nicht näher beschrieben werden konnte, handeln. Der Man soll mit ca. 1,60 Meter Größe auffällig klein gewesen sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Gartenhütten aufgebrochen, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 02.10.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 03.10.2020, 13.00 Uhr

(ds)Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wurden in der Erich-Ollenhauer-Straße drei aneinandergrenzende Gartengrundstücke von Dieben aufgesucht. Die unbekannten Täter überstiegen einen Maschendrahtzaun, verschafften sich so Zutritt zu einem Garten und hebelten mit einem Werkzeug die Türen der Gartenhütten auf. Durch Aufschneiden von weiteren Drahtzäunen gelangten sie auf die Nahbargrundstücke, wo ebenso eine Gartenhütte aufgebrochen wurde. Insgesamt wurden Gartengeräte im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

3. Mehrere Baucontainer aufgebrochen, Wiesbaden, Rheingaustraße, Donnerstag, 01.10.2020, 19.00 Uhr bis Freitag, 02.10.2020, 06.30 Uhr

(ds)In der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Rheingaustraße mehrere Baucontainer auf. In den Baucontainern, die mit einem Vorhängeschloss gesichert waren, wurde Baumaterial gelagert. Bis zu jetzigem Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob aus den Containern Gegenstände entwendet wurden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

4. Wohnungseinbruch in Schierstein, Wiesbaden, Moselstraße, Freitag, 02.10.2020, 17.00 Uhr bis 21.20 Uhr

(ds)Am Freitagabend brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Moselstraße in Schierstein ein. Die Täter kletterten offenbar im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 21.20 Uhr auf den Balkon der Wohnung und drangen gewaltsam durch das Schlafzimmerfenster ein. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro und Schmuck entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Ohne Grund mit Pfefferspray gesprüht, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 03.10.2020, 21.35 Uhr

(ds)Am Samstagabend wurde ein 15-Jähriger offenbar grundlos mit Pfefferspray besprüht. Der Jugendliche lief gegen 21.35 Uhr zu Fuß in Begleitung einer Freundin auf dem Gehweg im Kaiser-Friedrich-Ring. Im Bereich der Arndtstraße kam ihnen ein Mann entgegen, der unvermittelt dem 15-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Mann soll auffallend groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug schwarze Kleidung, eine Jacke mit Kapuze und ein Basecap. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Mehrere Einbrüche in Gewerberäume, Wiesbaden, Stadtbereich, Freitag, 02.10.2020 bis Sonntag, 04.10.2020

(ds)Am Wochenende kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen in Gewerberäume. Im Zeitraum vom Freitagabend bis Sonntagmittag wurde in der Straße "Alte Schmelze" in Schierstein durch unbekannte Täter in eine Werkstatt eingebrochen. Hier traten die Täter einen Plexiglaseinsatz von einem Rolltor ein und verschafften sich so Zutritt zur Werkstatt. Von hier aus gelangten sie auch in das angrenzende Büro und die Personalräume. Schränke und Schubladen wurden von den Tätern nach Wertgegenständen durchsucht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Auflistung des Stehgutes bekannt. Die Täter konnten sich unerkannt wieder entfernen. Am Samstag versuchten zwei Täter in eine Gaststätte in der Häfnergasse einzubrechen. Die beiden verschafften sich Zutritt zum Hinterhaus und brachen von dort eine Tür zu dem Büro auf, das zu einer vorderen Gaststätte gehört. Hier wurden sie von einem Mitarbeiter der Gaststätte überrascht, als sie gerade Schränke und Schubladen nach Wertgegenstände durchsuchten. Der Mittarbeiter konnte die 25 und 26 Jahre alten Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden wurden festgommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen.

Am Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in ein Lager für Antiquitäten ein. Die Täter schlugen zunächst ein Loch in die Glasscheibe der Haustür des Mehrfamilienhauses und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Anschließend hebelten sie die Tür zum Hintereingang des Ladengeschäfts auf, das zurzeit als Lager genutzt wird. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Auflistung des Stehlgutes bekannt. Die Täter konnten sich wieder unerkannt entfernen.

7. Elektroroller gestohlen, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 02.10.2020, 17.40 Uhr bis 18.05 Uhr

(ds)Am Freitagnachmittag wurde ein Elektroroller am Bahnhofsplatz gestohlen. Der 37-jährige Geschädigte stellte seinen Elektroroller um 17.40 Uhr am Fahrradständer ab. Der Roller wurde mit einem Schloss am Ständer angeschlossen. Unbekannte Täter brachen das Schloss auf und entwendeten den Roller. Der dunkelgraue Roller von Grover hat einen Wert von ca. 800 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

8. Fahrrad gestohlen, Wiesbaden, Schlossplatz, Samstag, 03.10.2020, 16.45 Uhr

(ds)Am Samstagnachmittag wurde ein Mountainbike am Schlossplatz entwendet. Der 49-jährige Geschädigte stellte gegen 16.45 Uhr sein Fahrrad vor der Marktkirche ab. Er ließ das Fahrrad ungesichert für nur wenige Minuten dort stehen. Unbekannte Täter nutzten diesen kurzen Zeitraum und entwendeten das Rad. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike von Canyon im Wert von ca. 1000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen

9. Auseinandersetzung im Bus, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Samstag, 03.10.2020, 22.30 Uhr

(ds)Am Samstagabend kam es zu Auseinandersetzungen im Gustav-Stresemann-Ring nach einer Busfahrt. Der 27-jährige Geschädigte fuhr zusammen mit einer weiteren Personengruppe mit der Buslinie 37 vom Hauptbahnhof. An der Haltestelle Berliner Straße stieg der Geschädigte aus und klopfte von außen gegen die Scheibe des Busses in Höhe der Personengruppe. Daraufhin verließ auch die Personengruppe den Bus und es kam an der Haltestelle zu einer Auseinandersetzung, bei der der Geschädigte von einem unbekannten Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Der Geschädigte trug Verletzungen im Gesichtsbereich davon. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin. Der Täter soll ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß und schmal gewesen sein. Er habe helle Haut und kurze braune Haare gehabt und trug einen weißen Kapuzenpulli. Er war in Begleitung von einer weiblichen und zwei männlichen Personen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 beim 4. Polizeirevier zu melden

10. Mehrere Diebstähle aus Pkw, Wiesbaden, Stadtbereich, Freitag, 02.10.2020, 19.40 Uhr bis Sonntag 04.10.2020, 08.25 Uhr

(ds)Am Wochenende kam es zu mehreren Diebstählen aus Pkw im Stadtbereich Wiesbaden. Am Freitagabend im Zeitraum zwischen 19.40 Uhr und 21.30 Uhr öffneten unbekannte Täter in der Riederbergstraße einen schwarzen BMW auf nicht bekannte Wiese und entwendeten die darin liegende Handtasche. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. In der Nacht zum Samstag hebelten unbekannte Täter die Fahrertür von einem blauen Smart in der Saarstraße auf. Die Täter durchsuchten das Fahrzeuginnere nach Wertsachen; augenscheinlich wurden jedoch keine Gegenstände entwendet.

Am Sonntagmorgen wurde an einer Waschanlage in der Hüttenstraße durch unbekannte Täter ein weißer Fiat Kleintransporter angegangen. Der 78-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug nur wenige Minuten nicht verschlossen stehen gelassen. Diese Zeit nutzten die Täter, um das Handschuhfach aufzubrechen und Bargeld in vierstelliger Höhe zu entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genannten Fällen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

11. Auto gestohlen, Wiesbaden, Kauber Straße, Freitag, 02.10.2020, 17.30 Uhr bis Samstag, 03.10.2020, 07.30 Uhr

(ds)In der Nacht zum Samstag wurde ein Pkw in der Kauber Straße gestohlen. Der 71-jährige Geschädigte hatte seinen roten Hyundai i30 in der Kauber Straße geparkt. Am Samstagmorgen um 07.30 Uhr musste der Geschädigte feststellen, dass unbekannte Täter seinen Pkw entwendet hatten. Zudem stellte der Mann fest, dass er auf ungeklärte Wiese nicht mehr im Besitz seines Fahrzeugschlüssels ist, den er zuvor in seiner Jackentasche eingesteckt hatte. An dem Hyundai waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-I 2808 angebracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

12. Bierflasche auf den Kopf geschlagen, Wiesbaden, Albrechtstraße, Samstag, 03.10.2020, zwischen 04.30 Uhr und 04.50 Uhr

(ds)Am frühen Samstagmorgen wurde einem Mann im Bereich der Albrechtstraße mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Der 22-jährige hielt sich im Zeitraum zwischen 04.30 Uhr und 04.50 Uhr nach einem Kneipenbesuch im Bereich der Albrechtstraße auf. Hier kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit einer bisher unbekannten Person, wobei die Person ihm dabei eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Geschädigte trug eine Platzwunde am Kopf davon und klagte über Schwindel. Er wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

13. Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrer, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Freitag, 02.10.2020, 22.45 Uhr

(ds)Am Freitagabend kam es in der Carl-von-Linde-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Eine 47-jährige Fahrerin eines Renault befuhr um 22.45 Uhr die Carl-von-Linde-Straß aus Richtung Dotzheimer Straße in Richtung Flachstraße. Der 35-jährige Radfahrer befuhr mit seinem Mountainbike die Rudolfstraße in Richtung Hollerbornstraße und übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die vorfahrtberechtigte Autofahrerin. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und kam anschließend auf der Straße zum Liegen. Der 35 Jährige wurde schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

14. Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt Wiesbaden-Delkenheim, L3028, Samstag, 03.10.2020, 16.20 Uhr

(ds)Am Samstagnachmittag kam es in Delkenheim auf der Landesstraße 3028 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 21-jährige Fahrerin eines roten Skoda Fabia befuhr gegen 16.20 Uhr die Landesstraße 3028 von Nordenstadt kommend in Richtung Delkenheim. Kurz hinter Nordenstadt verlor die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn im Bereich einer Brücke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte rechts in die Leitplanke und kollidierte anschließend seitlich mit dem entgegenkommenden blauen Audi A4 eines 32-Jährigen. Der Audi wurde durch den Anstoß nach rechts in die Leitplanke gedrückt und kam danach zum Stehen. Der Skoda wurde durch den seitlichen Aufprall erneut in die rechtsseitige Leitplanke gedrückt, dort abgewiesen und kam schließlich in der linksseitigen Leitplanke zum Stehen. Die 21-jährige Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

15. Radfahrer leicht verletzt, Wiesbaden, Freudenbergstraße, Samstag, 03.10.2020, 09.20 Uhr

(ds)Am Samstagmorgen verletzte sich ein Radfahrer bei einem Unfall in der Freudenbergstraße. Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr gegen 09.20 Uhr die Freudenbergstraße aus Richtung Ludwig-Erhardt-Straße kommend in Fahrtrichtung Schierstein. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer des Rennrades in Höhe der Bert-Brecht-Straße ohne erkennbare Fremdeinwirkung zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich dabei und musste durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

Pressemitteilungen der Polizei für den Rheingau-Taunus-Kreis 1. Opel aufgebrochen, Landesstraße 3275, Gemarkung Idstein-Wörsdorf, Waldparkplatz "Saubrücke", 03.10.2020, 16.30 bis 17.45 Uhr (pa)Auf dem Parkplatz "Saubrücke" an der L 3275 zwischen Wörsdorf und Wallbach wurde am Samstagnachmittag ein Auto aufgebrochen. Der Opel stand von 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr auf dem Waldparkplatz, als Unbekannte eine Seitenscheibe des Wagens zerstörten und anschließend eine im Beifahrerfußraum abgelegte Handtasche entwendeten. In der Handtasche befand sich unter anderem eine Geldbörse sowie ein Smartphone, sodass sich der Wert des Diebesgutes auf einige Hundert Euro beläuft. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Gartenhütten, Eltville am Rhein, Martinsthal, 25.09.2020 bis 04.10.2020 (pa)Die Gartenhütten eines Schrebergartens bei Eltville Martinsthal wurden in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitag, dem 25.09.2020 und diesem Sonntag begaben sich Unbekannte auf das an einem Feldweg zwischen Martinsthal und Oberwalluf gelegene Gartengrundstück. Gewaltsam drangen die Täter in eine der dortigen Gartenhütten ein. Aus dieser entwendeten sie einen Stromgenerator im Wert von mehreren Hundert Euro. Auch eine zweite Hütte wurde aufgebrochen. Ob aus dieser ebenfalls etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090 - 40 zu melden.

3. Diebe entdecken versteckte Handtasche Niedernhausen, Vorm Kippel (Parkplatz) Sonntag, 04.10.2020, 15:10 Uhr bis 16:00 Uhr

(gr) Am Sonntagnachmittag schlugen bislang Unbekannte in Niedernhausen die Seitenscheibe eines schwarzen Skoda ein und entwendeten eine Handtasche. Obwohl die Tasche versteckt unter dem Beifahrersitz abgelegt war, entwendeten die Täter die Handtasche samt Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. In der gestohlenen Tasche befanden sich keine Gegenstände von besonderem Wert. Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

4. Diebstahl aus Pkw misslingt, Schlangenbad, Mainstraße, Waldparkplatz, Samstag, 03.10.2020, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr (ps) Am vergangenen Samstagmittag drangen Unbekannte zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in einen VW Touran ein, welcher auf dem Waldparkplatz an der Mainstraße in Schlangenbad abgestellt war. Nachdem die Täter die hintere rechte Fahrzeugtürscheibe zerstört hatten, wurden sie anscheinend bei ihrem Vorhaben gestört, da alle im Fahrzeug befindlichen Wertgegenstände auch dort verblieben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel.: 06124 7078 -0 zu melden.

5. Peugeot prallt gegen Bauwagen, B54, zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein, 04.09.2020, gg. 10.40 Uhr (pa)Am Sonntagvormittag wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der B54 bei Bad Schwalbach verletzt. Die 21 Jahre alte Frau aus Aarbergen befuhr gegen 10.40 Uhr mit ihrem Peugeot die Bundesstraße aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Taunusstein, als sie ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf einem neben der Fahrbahn gelegenen Platz kollidierte ihr Pkw mit einem dort abgestellten Bauwagen. Bei dem Aufprall wurde die 21-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

6. Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt, B275, zwischen Niederems und Esch, 02.10.2020, gg. 15.15 Uhr (pa)Auf der B275 zwischen Waldems Niederems und Esch kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Motorradunfall. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Frankfurter die Bundesstraße von Niederems kommend in Fahrtrichtung Esch, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und stürzte. Der Motorradfahrer rutschte in die Schutzplanke und kam dort zum Liegen. Bei dem Sturz verletzte sich der 28-Jährige so schwer, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik brachte. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr an der Unfallstelle zum Einsatz. Die Bundesstraße war für einen Zeitraum von über einer Stunde gesperrt.

