POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - zwei Leichtverletzte, Wiesbaden, Rheinstraße, Donnerstag, 01.10.2020, 17.25 Uhr

(ds) Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße, bei dem der Unfallverursacher offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Eine 21-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Golfs und eine 47-jährige Fahrerin eines weißen Peugeot 107 befuhren hintereinander die Rheinstraße aus Richtung Schwalbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Ringkirche. Als beide Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten, erkannte der nachfolgende 51-jährige Fahrer eines grauen Peugeot 207 dies augenscheinlich zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden weißen Peugeot 107 auf. Der Peugeot wurde dadurch auf den vorderen VW Golf aufgeschoben. Beide 21 und 47 Jahre alte Autofahrerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.700 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 51-jährige Unfallverursacher offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Sein Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt und er wurde für eine Blutprobe zum 1. Polizeirevier gebracht.

2. Taschendiebe in Wiesbaden unterwegs, Wiesbaden, Innenstadt, Donnerstag, 01.10.2020, 13.30 - 14.45 Uhr

(ds)Am Donnerstagnachmittag kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu mehreren Taschendiebstählen. In den Mittagsstunden von 13.30 bis 14.45 Uhr hielten sich in den bekannten Fällen die Geschädigten, drei Frauen im Alter von 26 bis 79 Jahren, in Ladengeschäften in der Wiesbadener Innenstadt auf. Während des Aufenthalts wurden ihnen jeweils die Geldbörse aus den mitgeführten Taschen unerkannt entwendet. In einem Fall bemerkte die Geschädigte, dass sie von einer Frau angerempelt wurde. Diese soll ca. 1,65 Meter groß und mit einer weißen Sportjacke bekleidet gewesen sein. Bisher beläuft sich der Schaden der erlangten Wertsachen auf ca. 650 Euro. Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen auf seine Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Bei dichtem Gedränge sollten Sie besonders auf Taschendiebe achten. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht in die Außentasche des Rucksacks, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Die Handtasche sollte verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden. Weitere Hinweise zur Vermeidung von Trickdiebstählen gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

3. Bankkarte gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Aunelstraße, Mittwoch, 30.09.2020, 18.20 Uhr

(ds)Am Mittwochnachmittag wurde einem älteren Mann die Bankkarte in der Aunelstraße gestohlen und anschließend damit Geld abgehoben sowie eingekauft. Der 79-jährige Mann befand sich gegen 18.20 Uhr an einem Geldautomaten, um dort Geld abzuheben. Offenbar wurde ihm die Bankkarte unmittelbar danach auf bisher unbekannte Wiese entwendet. Nach dem Diebstahl hoben die unbekannten Täter mit dieser Bankkarte betrügerisch Geld ab und nutzten die Karte, um in verschiedenen Geschäften einzukaufen. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, war bereits ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verdeck von Cabriolet aufgeschnitten, Bad Schwalbach, Bundesstraße 260, Donnerstag, 01.10.2020, 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr

(si)Am Donnerstagvormittag hatten es Autoaufbrecher auf einem Waldparkplatz an der B 260 im Bereich von Bad Schwalbach auf einen VW Beetle abgesehen. Die Unbekannten schlitzten zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr das Verdeck des Cabriolets auf und bauten im Anschluss das Autoradio aus dem Fahrzeug aus. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 70780 zu melden.

2. Elektrofahrrad vor Eisdiele gestohlen, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Donnerstag, 01.10.2020, 11.30 Uhr

(ds)Am Donnerstagmittag wurde ein Elektrofahrrad vor einer Eisdiele in der Weiherstraße in Wehen gestohlen. Ein 77-jähriger Mann stellte sein Elektrofahrrad um 11.30 Uhr vor einem Eiscafe ungesichert ab. Nachdem er sich für ca. zehn Minuten in dem Cafe aufhielt, musste er feststellen, dass sein Mountainbike durch unbekannte Täter in der Zwischenzeit entwendet wurde. Es handelt sich dabei um ein graues Pedelec von Scott mit gelben Akku im Wert von fast 3.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Nummer (06124) 7078-0 zu melden.

