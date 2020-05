Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: Kleinkind bei Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Montagmorgen, 18.05.2020, gegen 10:30 Uhr ist es an der Kreuzung Kaltenweider Straße/Hartmannshof in der Wedemark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw hat beim Abbiegen nach rechts ein vierjähriges Mädchen auf dem Gehweg erfasst. Das Kind hat schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 35-jährige Mutter mit ihren beiden Kindern, einem einjährigen Sohn, der in einem Kinderwagen saß, und einer vierjährigen Tochter, auf dem rechten Gehweg an der Straße Hartmannshof in Richtung Kaltenweider Straße in Mellendorf unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 57-jähriger Bremerhavener mit seinem Sattelzug MAN die Straße Hartmannshof in die gleiche Richtung. An der Kreuzung, nachdem er die Vorfahrt beachtete, bog er Richtung Norden auf die Kaltenweider Straße ab. Dabei gerieten die Räder des Aufliegers in der engen Kurve auf den Gehweg und erfassten das Mädchen und den Kinderwagen. Unmittelbar vor der Kollision war es der Mutter gelungen, ihren Sohn aus dem Kinderwagen an sich zu nehmen. Bei dem Unfall erlitt das Mädchen schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Mutter und der einjährige Sohn wurden augenscheinlich nicht verletzt, wurden aber mit einem Rettungswagen zu letztendlicher Abklärung ebenfalls in eine Klinik transportiert. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde zudem zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich Hermann-Löns-Straße/Kaltenweider Straße/Hartmannshof bis 13:20 Uhr gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0511 109-1888 um Zeugenhinweise. /nash, has

