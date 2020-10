Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis-Tag des Einbruchschutzes - Unfälle in Wagenfeld und Hüde - Unfallflucht in Bassum-Apelstedt ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Tag des Einbruchschutzes

Die dunkle Jahreszeit nähert sich wieder mit großen Schritten, die Tage werden kürzer und dies Gefühl verstärkt auch noch die Zeitumstellung. Erfahrungsgemäß ruft diese Jahreszeit wieder Wohnungseinbrecher auf den Plan, welche ihre Chance wittern. Der "Tag des Einbruchschutzes" am 25.10.2020 ist eine gute Gelegenheit, einmal selbst über die eigene Sicherheit nachzudenken. Hilfreich ist sowohl das Internet, www.polizei-beratung.de als auch das Präventionsteam der Polizei. Hier erhalten sie wertvolle Tipps am Telefon oder konkrete Hinweise bei einem persönlichen Besuch. Ihren Berater, Michael Wessels, erreichen sie unter der Tel. 05441 / 971107. (Fotos zum Download im Presseportal)

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 09.30 Uhr an der Einmündung Burlager Straße / In den Branden landete ein Pkw im Graben. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Straße In den Branden auf die Burlager Straße einbiegen. Er übersah dabei den Pkw eines 69-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Durch den Zusammenprall wurde der 69-Jährige mit seinem Pkw in den Garben geschleudert und dabei leicht verletzt. Der gesamte Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Hüde - Verkehrsunfall

Ein missglücktes Überholmanöver führte am Montag gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Düversbrucher Straße. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer wollte ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Als er sich neben dem Trecker befand, erkannte er dessen Fahrtrichtungsanzeiger zum links abbiegen zu spät. Der Pkw kollidierte mit den Vorderreifen des Treckers und wurde dadurch in den Straßengraben geschoben. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Bassum - Einbruch

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, wurde in ein Bürogebäude an der Industriestraße eingebrochen, mehrere Schranktüren aufgehebelt und etwas Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1400 Euro. Wer dazu etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bassum-Apelstedt - Verkehrsunfallflucht

Am frühen Montagnachmittag gegen 13.35 Uhr stand ein Sattelzug in einer Haltebucht an der B 61 in Fahrtrichtung zur B 51. Ein weißer 7,5-Tonner-LKW fuhr dicht an dem Sattelzug vorbei und beschädigte dabei den linken Außenspiegel des LKW. Der Fahrer des 7,5 Tonners fuhr aber weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Da hinter dem weißen 7,5-Tonner noch einige PKW fuhren, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter Tel. 04241 / 971680.

