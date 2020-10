Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der PI Diepholz vom 18.10.2020

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 17.10.2020, kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Lembruch. Hier wurde ein ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der "Großen Straße" abgestelltes Fahrzeug, ein VW Golf Cabrio, Farbe weiß, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Diepholz, Tel. 05441-9710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell