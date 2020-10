Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw-Fahrer flüchtet vor der Polizei und verunfallt in Stuhr - Pkw-Fahrer flüchtet zunächst zu Fuß nach Unfall in Stuhr - Drei Zeugen nehmen zwei Diebe in Twistringen fest ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht zu Donnerstag gegen 02.00 Uhr ereignete sich in der Ristedter Straße in Fahrenhorst ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Bremer Audifahrer befuhr die Ristedter Straße in Fahrtrichtung B 51. In einer Rechtskurve kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkaufshäuschen. Anschließend überfuhr er zwei Verkehrszeichen und wurde dadurch auf die andere Fahrbahnseite geschleudert. Hier durchfuhr er eine Weide und kam letztendlich vor einer Scheune zum Stehen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß und ließ sein Fahrzeug am Unfallort stehen. Er konnte im Laufe der Nacht ermittelt werden und muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 28000 Euro.

Stuhr - Bei Flucht verunfallt

In der Nacht zum Freitag gegen 01.00 Uhr verunfallte ein 70-jähriger Syker mit seinem Pkw an der Kreuzung B51 / B322 in Seckenhausen. Der 70-Jährige hatte zuvor an der Kreuzung B6 / B322 das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet. Dies war einer Streife der Weyher Polizei aufgefallen und sie nahm die Verfolgung auf. Der Syker versuchte mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei zu flüchten. Die Flucht endete aber schon an der nächsten Kreuzung in Seckenhausen. Im Kreuzungsbereich verlor der Syker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im Seitenraum gegen einen Mast. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der verkehrsgefährdenden Fahrweise wurde der Führerschein des 70-Jährigen sichergestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro.

Weyhe - Tür beschädigt

In dem Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07 Uhr wurde eine Außentür der KGS Leeste beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Glaseinsatz der Außentür mit einem Feldstein der Größe 20x20cm eingeworfen. Das äußere Glas der doppelverglasten Tür ist dabei gesplittert.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich in Sulingen in der Langen Straße eine Unfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 08:45 und 10:00 Uhr parkte der Besitzer eines gelben Citroen seinen Wagen auf dem Parkstreifen gegenüber der Drogerie Rossmann. Während seiner Abwesenheit wurde der PKW mutmaßlich beim Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren geht die Polizei von einem LKW oder Anhänger als verursachendes Fahrzeug aus. An dem Citroen konnten grüne Farbanhaftungen festgestellt werden, die vom Verursacher stammen dürften. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Sulingen unter Telefon 04271/9490 entgegen.

Wagenfeld - Einbruch

Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Garage Am Friedhof diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten die Täter gewaltsam die Garage und einen angrenzenden Aufenthaltsraum auf. Entwendet wurden Werkzeuge im Wert von über 3000 Euro.

Schwarme - Diebstähle auf Baustellen

In der Nacht von Mittwoch bis Donnerstag wurden an zwei Baustellen in der Lindenstraße die Werkstattcontainer aufgebrochen und Kleinwerkzeuge entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wer in der genannten Zeit dort etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, anzurufen.

Twistringen - Diebe auf frischer Tat ertappt

In einer filmreifen Verfolgungsjagd durch drei engagierte Twistringer (30, 48 und 50 Jahre alt) konnten am Donnerstagabend gegen 22.30 zwei Männer verhaftet werden. Die drei Twistringer hatten am späten Abend ihre handwerkliche Arbeit in der Bahnhofstraße beendet, als sie am Werkstatt-Transporter Geräusche hörten. Kurz darauf stellten sie fest, dass aus dem VW Crafter drei Werkzeug-Koffer sowie ein Laptop entwendet worden waren. Die drei Handwerker "nahmen die Verfolgung auf" und konnten dann im Stadtgebiet die beiden Täter (25 und 34 Jahre alt) bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese wurden dann zur Syker Wache verbracht.

Syke - Fahrradfahrerin übersehen

Einer 69-jährige Barrierin ist am Donnerstag um 13.35 Uhr an der Herrlichkeit die bei einem Unfall verletzt worden. Sie befand sich mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg auf Höhe des Bio-Marktes, als eine 32-jähjrige Autofahrerin auf die Nienburger Straße abbiegen wollte und es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt und durch einen Rettungswagen versorgt. Der Sachschaden beträgt ca. 350 Euro.

