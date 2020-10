Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Taschendiebstähle in Syke und Twistringen++ ++Aufgeklärte Verkehrsunfallfluchten in Lembruch und Diepholz++ ++Einbruch in Weyher Autohaus++

Diepholz (ots)

Lembruch - Verkehrsunfallflucht Am Montag, 12.10.2020, 18.34 Uhr, fuhr ein unbekannter LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf ein Tankstellengelände in der Diepholzer Straße, obwohl die Dachhöhe von 3,90 Meter nicht ausrei-chend für den DAF-Sattelzug war. Hierdurch wurde das Tankstellendach beschädigt. Der entstan-dene Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Unfallverursachers konnte von der Polizei ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 13.10.2020, 12.40 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Udetweg. Hier ent-stand Sachschaden in Höhe von 1250 Euro. Eine 19-jährige Diepholzerin befuhr mit ihrem VW Golf den Udetweg und parkte dort ihren PKW. Beim Einparken kam es zu einer Berührung mit einem dort abgestellt Opel. Das Unfallgeschehen wurde von dem Opel-Eigentümer bemerkt und er sprach die Unfallverursacherin an. Trotzdem entfernte sich die Unfallverursacherin zu Fuß von der Unfallstelle. Durch weitere Ermittlungen der Polizei konnte die Unfallverursacherin festgestellt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Kirchdorf - Verkehrsunfall mit Verletzten Glück im Unglück hatte am heutigen frühen Morgen ein 18-jähriger Fahranfänger aus Uchte bei einem Verkehrsunfall in Kirchdorf. Gegen 07:20 Uhr war der junge Mann auf der Kreisstraße 36 von Kuppendorf in Richtung Bahrenborstel unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Opel Astra verlor. Er geriet auf den Grünstreifen und kam beim Gegenlenken von der Fahrbahn ab, wobei sich sein PKW überschlug und auf einem Acker landete. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Fahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen, so dass sich der junge Mann selbst aus dem Wagen befreien konnte. Ein Rettungswagen brachte den 18-jährigen in ein Krankenhaus. Der PKW erlitt Totalschaden, die Schadenshöhe liegt bei etwa 5.000 Euro.

Weyhe - In ein Autohaus eingebrochen Im Zeitraum Samstagmittag, 13.00 Uhr bis Montagmorgen, 08.00 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem Autohaus in Weyhe. Der Täter erlangte durch eine rückwärti-ge Zufahrt Zugang zum Gelände und brach dort einen Container auf. Aus dem Container wurden ca. 40 neue Kompletträder-Sätze im Wert von 50.000 EUR bis 60.000 EUR entwendet.

Stuhr - Unfall in Heiligenrode Am Dienstagnachmittag um 16:15 Uhr kam es in Heiligenrode in der Blockener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähirger Audifahrer befuhr die Blockener Straße in Fahrtrichtung Heiligen-rode. In einem Kurvenausgang gerät er vermutlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer 49-jährigen Chevrolet-Fahrerin. Hierdurch wurde der Audifahrer leicht verletzt. Der Sach-schaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR.

Syke - Taschendiebstahl im Discounter Einer 50jährigen Sykerin wurde am Dienstag in der Zeit von 15.00 - 16.30 Uhr in einem Discounter an der Straße "Zum Hachepark" während des Einkaufs die Geldbörse aus der Tasche entwendet. Das Portmonee wurde zu einem späteren Zeitpunkt aufgefunden; allerdings fehlte eine geringe Menge Bargeld.

Twistringen - Taschendiebstahl im Verbrauchermarkt Einer 64jährigen Twistringerin wurde am Montag in der Zeit von 16.30 - 17.00 Uhr in einem Ver-brauchermarkt an der Großen Straße die Geldbörse incl. aller Papiere aus der Einkaufstasche ent-wendet. Einen Tag später musste sie feststellen, dass die Bezahlkarten missbräuchlich genutzt wurden. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, sofort alle Kreditkarten bei dem jeweiligen Kre-ditinstitut sperren zu lassen und auf Wertsachen besonders Acht zu geben.

Ristedt - von Straße abgekommen Ein 55jähriger Ristedter ist gestern auf der Leester Straße nach links von der Fahrbahn abgekom-men und anschließend gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er leicht verletzt. Er musste ei-nem Reh ausweichen, das plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht im Kreisel Eine 20jährige Sykerin befuhr den Kreisel "In der Hollbinde/Syker Str./Lange Wand" und musste ihren Ford Fiesta verkehrsbedingt abbremsen. Die Fahrerin eines nachfolgenden BMW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford Fiesta auf. Allerdings entfernte sie sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Die Bassumerin konnte aber dank Zeugenaussagen und anhand des Kennzeichens ermittelt werden und muss sich jetzt für die Unfallflucht verantworten.

Syke-Okel - Linksabbieger übersehen Der 50jährige Fahrer eines Auslieferungsfahrzeuges wollte am Dienstag um ca. 11.50 Uhr von der Okeler Straße nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Diese Situation erkannte ein nachfolgender 68jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr im Zuge des Überholmanövers auf das Fahrzeug auf. Der Sachschaden beträgt 11500 Euro.

Syke-Gödestorf - PKW lag auf dem Dach Eine 59jährige Ristedterin ist am Dienstag gegen 13.50 Uhr auf dem Gödestorfer Damm aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und mit ihrem Renault Megane gegen einen Baum geprallt und kam dann mit ihrem PKW in einem Straßengraben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die Frau konnte von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschlie-ßend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

