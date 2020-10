POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.10.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz/Heede - Gewässerverunreinigung Am Montagvormittag wurde durch Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbandes ein Ölfilm auf der Grawiede im Bereich der Heeder Dorfstraße angezeigt. Vor Ort konnte ein minimaler Ölfilm auf der Wasseroberfläche festgestellt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde eine Öl-sperre gesetzt und im weiteren Verlauf der Ölfilm abgeschöpft. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Hinweise auf den Verursacher liegen momentan nicht vor.

Barnstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 18-jähriger aus der Samtgemeinde Barnstorf wurde am Montag, 12.10.2020, 14.35 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad in der Rechterner Straße in Barnstorf von der Polizei kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der Kradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten ausgehändigt. Den jungen Mann er-wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hemsloh - Fahren ohne Fahrerlaubnis In Hemsloh, Wagenfelder Straße (B 239) wurde am Montag, 12.10.2020, 17.25 Uhr, ein 32 Jahre alter Hemsloher mit seinem PKW Ford von der Polizei kontrolliert. Der Hemsloher war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren ein-geleitet.

Rehden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Ein 51 Jahre alter Mann aus Eilenburch (Sachsen) befuhr am Montag, 12.10.2020, 15.25 Uhr, mit seinem E-Scooter die Nienburger Straße in Rehden. Bei einer polizeilichen Kontrolle wurde festge-stellt, dass die erforderliche Versicherung für den E-Scooter nicht bestand. Untersagung der Wei-terfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Diepholz - PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss Am Montag, 12.10.2020, gegen 19.35 Uhr, wurde in der Dieselstraße ein 26-jähriger Diepholzer mit seinem PKW BMW von der Polizei kontrolliert. Bei dem BMW-Fahrer wurde körperliche Auffällig-keiten festgestellt, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt hindeuten. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lembruch - Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum Samstag, 10.10.2020. 15.00 Uhr - bis Sonntag, 11.10.2020, 17.00 Uhr, ereignete sich in Lembruch, vor dem Grundstück Kohlhöfen 9, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrszeichen beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Aufgrund vorhandener Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grünen LKW oder um eine grüne landwirtschaftliche Zugmaschine handeln muss, welches beim Rangieren den Sachschaden verursacht hat.

Siedenburg - Mängel bei landwirtschaftlichem Gespann Ein landwirtschaftliches Gespann zog die Polizei am gestrigen frühen Abend in Siedenburg aus dem Verkehr. Gegen 18:30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 42-jährigen Treckerfah-rer, dessen mitgeführter Anhänger unbeleuchtet und in einem augenscheinlich schlechten Zu-stand war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten grünen Kennzeichen nicht zu den Fahrzeugen gehörten und ungesiegelt waren. Außerdem war auch die Auflaufbremse nicht funktionsfähig, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizei leitete gegen den 42-jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahr-zeugsteuergesetz ein. Außerdem wurde die Zulassungsstelle über den mangelhaften Zustand des Anhängers informiert.

Weyhe - Pkw aufgebrochen

Am Montagvormittag um 11 Uhr wurde in der Alten Hauptstraße in Weyhe ein Pkw aufgebrochen, während der 69-jährige Fahrer seine Einkäufe erledigte. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Pkw und entwendete ein Mobiltelefon.

Weyhe - Verkehrsunfall

Es kam am Montagmorgen um 07 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 6 an der Kreuzung Angelser Straße. Eine 25-jährige Fahrerin musste aufgrund eines herannahenden Notarztfahrzeuges mit ihrem Audi A1 abbremsen. Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die Audi-Fahrerin auf. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR.

Syke-Ristedt - Unfallflucht nach Zusammenstoß Am Samstag Mittag um 12.20 Uhr ist es in Ristedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines schwarzen VW Polo befuhr die Leester Straße in Fahrtrichtung Melchiorshausen, als ihm ein PKW-Führer entgegen kam und die beiden Außenspiegel kollidiert sind. Der andere Fahrer hat aber, ohne anzuhalten, die Fahrt fortgesetzt. Die Polizei hat die Spuren am Unfallort gesichert und Verkleidungsteile eines grauen PKW der Marke Honda festgestellt. Der Unfallbeteiligte und auch Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter Tel. (0 42 42) 9 69-0 zu melden.

Bassum-Albringhausen - Diebstahl an den Windenergieanlagen Bereits am Ersten sowie auch am zweiten Oktober-Wochenende wurden an den Windenergieanlagen in Albringhausen diverse Arbeits-Materialien gestohlen. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bassum (0 42 41) 97 61 80 anzurufen.

Twistringen - Einbruchserie in Gaststätten Samstag Nacht und auch Sonntag Nacht wurde in Gaststätten in der Bahnhofstraße, in der Großen Straße und in Ellinghausen eingebrochen und Bargeld sowie Zigaretten gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Falls jemand dazu Hinweise geben kann, nimmt die Polizei in Twistringen diese gerne unter Tel. (0 42 43) 97 05 70 entgegen.

