POL-DH: Sulingen-Verkehrsbehinderung durch defekte Schrankenanlage Syke-drei Wohnungseinbrüche in Barrien

Diepholz (ots)

Rehden - Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 58 Jahre alter Einwohner aus Diepholz befuhr am Sonntag, 11.10.2020, 08.10 Uhr, mit seinem PKW Seat die Nienburger Straße in Rehden, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrer-laubnis ist. Gegen den Seat-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Diepholz - PKW-Fahrer unter BTM-Einfluss Am Sonntag, 11.10.2020, 18.05 Uhr, wurde in Diepholz, Steinstraße, eine 21 Jahre alter PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hier stellten die kontrollie-renden Polizeibeamten fest, dass der Audi-Fahrer aus Diepholz offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 21-jährige gab an, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiter-fahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diepholz - PKW-Fahrer unter Kokaineinfluss Ebenfalls am Sonntag, gegen 17.10 Uhr, wurde ein 20 Jahre alter Renault-Fahrer in Diepholz, in der Straße Alter Markt, kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagier-te positiv auf Kokain. Gegen den Einwohner aus Diepholz wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt.

Barnstorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden. Sachschaden in Höhe von ca. 16 500 Euro ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Barnstorf entstanden. Kurz nach 19.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mercedesfahrer die Osn-abrücker Straße (B 51) von Barnstorf in Richtung Cornau. Kurz hinter dem Ortsausgang Barnstorf kreuzte ein Hase die Fahrbahn. Beim Versuch auszuweichen, kam der Mercedes-fahrer ins Schleudern und kollidiert links neben der Fahrbahn mit einem Straßenbaum. Weiterhin wurde ein Grundstückszaun beschädigt.

Weyhe/Dreye - Diebstahl eines Schlauchbootes Im Zeitraum 04.10.2020 - 06.10.2020 schneidet ein unbekannter Täter an einem Bootssteg am Wieltdamm in Dreye, das Seil zur Befestigung von einem Schlauchboot (Mit Außenbor-der) durch. Der unbekannte Beschuldigte entfernt sich mit dem Schlauchboot, Hinweise zur Fluchtrichtung gibt es nicht. Es besteht jedoch ein Tatzusammenhang mit einem ande-ren, bereits bekannten Vorfall.

Sulingen - Verkehrsbehinderungen durch defekte Schrankenanlage Am heutigen Morgen kam es im Raum Sulingen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigun-gen durch eine defekte Schrankenanlage auf der Bundesstraße 214. Nach dem Durchfah-ren eines Zuges gegen 06:00 Uhr öffneten sich anschließend die Schranken am Bahnüber-gang "Vorwerk" nicht wieder, auch die Lichtsignalanlage blieb dauerhaft auf Rot. Nachdem erste LKW mit Wendemanöver begannen und Fahrzeuge durch die versetzen Schranken fuhren wurde die Polizei verständigt und übernahm die Verkehrsregelung. Der Verkehr wurde abwechselnd durch die Schranken geleitet, bis Techniker vor Ort waren und das Problem behoben. Gegen 07:30 Uhr hieß es dann wieder "freie Fahrt". Zwischenzeitlich entwickelten sich lange Rückstaus in beide Richtungen.

Syke-Barrien - 3 Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende Vermutlich am Samstagabend in der Zeit von 19.00 bis 21.15 Uhr wurden in Barrien drei Einbrüche verübt. In der Birkenstraße, in der Krummen Straße und in der Straße Zum Walde verschafften sich bisher noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Einfamilienhäusern. Die Schadenshöhe steht z. Z. noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, möge sich bitte mit der Polizei in Syke (0 42 42) 9 60-0 in Verbindung setzen.

