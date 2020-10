Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfälle mit Verletzten in Gr. Mackenstedt, Kirchdorf und Ströhen; Verkehrsunfallfluchten in Sulingen und Diepholz

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Verkehrsunfall in Gr. Mackenstedt mit zwei Leichtverletzten

Am gestrigen Samstagmittag, den 10.10.2020, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in Stuhr - Gr. Mackenstedt. Ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus Osterholz übersah beim Befahren der Straße Am Großen Heerweg den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Fahrzeugführer aus Stuhr. Durch den massiven Zusammenstoß im Kreuzungsbereich überschlug sich das Fahrzeug des 76-jährigen Osterholzers, sodass dies auf dem Dach liegend auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stehen kam. Der 76-jährige Fahrzeugführer und seine 75-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden vorsorglich in ein Bremer Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Sulingen

1. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstag, 10.10.2020, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Sulinger mit einem Transporter samt Anhänger die Landesstraße 202 aus Sulingen kommend in Fahrtrichtung Affinghausen. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Transporterfahrer aus der Samtgemeinde Schwaförden die Landesstraße in die entgegengesetzte Richtung. Hierbei schnitt der 20-jährige den Kurvenverlauf in Höhe der Ortschaft Mallinghausen, sodass es zur Berührung der Außenspiegel der Fahrzeuge kam. Anschließend setzte der 20-jährige seine Fahrt unerlaubt fort. Er konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden.

2. Verkehrsunfall - eine Person leichtverletzt Am Samstag, 10.10.2020, um 17:32 Uhr, befuhren ein 31-jähriger Bassumer und eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Kirchdorf die Varreler Straße (Kreisstraße 20) aus Kirchdorf kommend in Fahrtrichtung Varrel. Als sich die 20-jährige im Überholvorgang des vorausfahrenden Bassumers befand, bog dieser nach links in eine Seitenstraße ab. Folglich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die 20-jährige wurde dadurch leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 6500 Euro.

3. Pedelec-Fahrer leicht verletzt Am Sonntag, 11.10.2020, um 01:05 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Zweiradfahrer aus Wagenfeld mit seinem Pedelec den kombinierten Geh-/Radweg entlang der Mindener Straße (a.g.O.) von Ströhen kommend in Fahrtrichtung Wagenfeld. Um einem widerrechtlich auf dem Geh-/Radweg geparkten Pkw auszuweichen, machte der 59-jährige einen Schlenker auf die Fahrbahn. Beim Zurückfahren auf den Geh-/Radweg kam er beim Überfahren des Bordsteins zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand Sachschaden. Da im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der 59-jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diepholz

Verkehrsunfallflucht - K+K Parkplatz in Diepholz

Am Samstag, 10.10.2020, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem K+K Parkplatz in Diepholz. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug den dort abgestellten Pkw von einem 27-jährigen Diepholzer. Für Hinweise zum Unfallverursacher bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter 05441-971-0

PK Syke - Fehlanzeige

Falls weitere presserelevanten Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

