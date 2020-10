Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sachbeschädigung; Fahren ohne Fahrerlaubnis;Verkehrsunfallfluchten;Verkehrsunfälle

Diepholz (ots)

Polizei Syke

Twistringen - Sachbeschädigung durch Farbe Im Zeitraum 07.10.2020, 17:00 Uhr, bis 08.10.2020, 06:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Außenwand der Haupt- und Realschule in Twistringen auf ca. 20 m mit roter Farbe angestrichen. Farbeimer und -rolle verblieben am Tatort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000.- EURO. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242-9690 entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 09.10.2020, gegen 11:30 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen ein 37jähriger Mann aus Sudwalde angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann, der zuvor mit seinem VW Passat auf der B6 unterwegs gewesen war, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht Am 08.10.2020, um 22:00 Uhr, kam es in Sulingen, an der Einmündung Lange Straße / Georgstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person. Die 19-jährige Nienburgerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Georgstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. Als diese beabsichtigte, von der Georgstraße nach links in die Lange Straße einzubiegen, übersah sie den vorfahrtberechtigten unbekannten Beteiligten mit seinem Fahrzeug. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Fahrzeug, wodurch die Nienburgerin stürzte und sich leicht am Knie verletzte. Der unbekannte Unfallflüchtige setzte seine Fahrt nach dem Vorfall fort, ohne sich um den Verkehrsunfall und die Verletzte 19-jährige zu kümmern. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Sulingen 04271/949-0 zu wenden.

Polizei Diepholz

Diepholz-Verkehrsunfall:

Am 09.10.2020, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger Mann aus Bühren mit seinem Pkw die B 69 in Richtung Diepholz. In Höhe Lindloger Moorweg, bog ein 59-Jähriger Lkw-Fahrer vor dem Pkw auf die B 69 ab. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Wagenfeld-Verkehrsunfall:

Am 09.10.2020, gegen 10.05 Uhr, kam es in Wagenfeld auf dem Marktplatz zu einem Parkplatz-Unfall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Unfallverursacher war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Barnstorf-Verkehrsunfallflucht:

Am 09.10.2020, um 14.20 Uhr, fuhr der unbekannte Unfallverursacher, auf dem Parkplatz des Supermarktes Penny in Barnstorf, gegen einen parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Telefonnummer: 05441/971-0 entgegen.

Diepholz-Verkehrsunfallflucht:

Am 09.10.2020, gegen 16.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Volksbank Diepholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter folgender Telefonnummer entgegen: 05441/971-0

Polizei Weyhe

