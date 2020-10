Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Giftköder in Stuhr ausgelegt - Falsche Handwerker in Bassum - Diebstahl einer Geldbörse in Bassum ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Giftköder ausgelegt

Ein Mitarbeiter des Bauhofes Stuhr meldete am Mittwochvormittag ausgelegte Giftköder im Klinkerweg in Stuhr Brinkum. Der Mitarbeiter entdeckte die vermutlich mit Gift befüllten ausgelegten Fische entlang der Spaziergänger Route. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen. Spaziergängern, die mit Tieren dort unterwegs sind, rät die Polizei, die Tiere angeleint zu lassen und auf verdächtige Gegenstände zu achten. Bisher gibt es keine Hinweise zu den Tätern.

Stuhr - Pkw im Vorgarten

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Pkw die Varreler Landstraße in Richtung Schulstraße. In Höhe der Linkskurve kam der Mitsubishi ASX aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er durch den Gartenzaun eines Einfamilienhauses und den dazugehörigen Vorgarten. An einem Gebüsch im Vorgarten kam er letztendlich zum Stehen. Es entstand ein hoher Sachschaden und der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Dem Fahrer geht es den Umständen entsprechend gut.

Ehrenburg - Einbruch

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und brachen in ein Zweifamilienhaus in der Schmiedestraße ein. In der Zeit von Samstag bis zum gestrigen Mittwoch öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Terrassentür. Mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Mittwoch in der Zeit zwischen 13:30 und 15:45 Uhr wurde im Hasenkamp in Sulingen ein schwarzer Ford von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der PKW war am Fahrbahnrand abgestellt und wurde mutmaßlich beim Vorbeifahren an der Fahrerseite touchiert. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei Sulingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Telefon 04271/9490.

Bassum - Geldbörse entwendet

In einem Discounter an der Bremer Straße wurde einer 67-jährigen Bassumerin während des Einkaufs am Montag in der Zeit von 11.30 bis 12.05 Uhr die Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich auch Zahlungskarten, mit der dann auch kurze Zeit später bei einem Kreditinstitut eine hohe Geldsumme vom Konto abgehoben wurde. Die Polizei rät, dass Karten und Zugangsdaten unbedingt getrennt voneinander aufbewahrt werden sollen.

Bassum - Falsche Handwerker

Eine 84-jährige Bassumerin ist am Montag in der Zeit von 11.00 Uhr bis ca.11.30 Uhr Opfer von zwei Trickdieben geworden. Die Frau öffnete einem "Handwerker" die Tür, der vorgab, die Wasserhähne kontrollieren zu müssen. Sie begleitete den Mann in die Waschküche. In dieser Zeit betrat vermutlich ein zweiter Täter das Haus und entwendete eine Schmuckkassette aus dem Schlafzimmer. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise zu den falschen Handwerkern nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bassum - Auffahrunfall

In Apelstedt ist es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 60-jähriger Bassumer wollte nach links in Richtung Schorlingborstel abbiegen und musste entgegenkommenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren. Dies bemerkte ein 20-jähriger Ehrenburger zu spät und fuhr auf den haltenden PKW auf. Durch den Aufprall wurden sowohl der auffahrende Hyundai sowie auch der haltende Mercedes beschädigt; der gesamte Sachschaden beträgt ca. 33000 Euro. Der junge Mann verletzte sich und wurde durch den erstversorgenden Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Twistringen - Auffahrunfall

Ein 80-jähriger Visbeker ist am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr auf eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger aufgefahren. Der Ford-Fahrer hatte scheinbar die (Schritt-) Geschwindigkeit des Gespanns falsch eingeschätzt. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt und musste durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5200 Euro.

