Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Alkholisierter Radfahrer verunfallt in Sudwalde - Mehrere Transporter in Stuhr aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch in Büro

In der Zeit Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in Sulingen, Lindern, in die Büroräume eines Nutzfahrzeugteilehandels ein. Es liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse über das Diebesgut vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sudwalde - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde in der vergangenen Nacht ein 63-jähriger Mann aus Sudwalde bei einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 23:00 Uhr war der Mann mit seinem Fahrrad unterwegs von Mallinghausen nach Sudwalde. Seinen Angaben nach wurde er durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet, worauf er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Hierbei verletzte sich der Mann leicht, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dem 63-jährigen wurde aufgrund seiner Alkoholisierung, festgestellt wurden 1,7 Promille, eine Blutprobe entnommen. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Stuhr - Fahrzeuge aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt drei Transporter einer Firma in der Heiligenroder Straße aufgebrochen. Aus den Laderäumen wurden zielgerichtet diverse Werkzeuge entwendet. Der gesamte Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Hinweise zu dem Aufbruch nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell