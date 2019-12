Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Montag (16. Dezember 2019) drei Einbrüche im Stadtgebiet registriert.

An der Untergath (Fischeln) hebelten Unbekannte gegen 21:55 Uhr die rückwärtige Balkontür eines Mehrfamilienhauses auf.

Am Heidedyk (Verberg) durchwühlten Unbekannte das gesamte Haus, nachdem sie gegen 18:15 Uhr die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt hatten.

An der Breslauer Straße (Gartenstadt) verschafften sich die Einbrecher zwischen 11:30 und 18:40 Uhr Zugang durch ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld, Telefon 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (940)

