POL-KR: Stadtmitte: Sexuelle Belästigung - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (14. Dezember 2019) hat ein Mann eine Frau sexuell belästigt.

Gegen 19 Uhr war die 40-jährige Krefelderin auf der Geldernsche Straße unterwegs. Auf Höhe der Liebfrauenstraße packte sie ein Mann von hinten, hielt sie fest und berührte sie unvermittelt in schamverletzender Weise. Als sie anfing zu schreien, flüchtete der Mann in Richtung Nordstraße.

Verletzt wurde sie dabei nicht.

Der Täter war dunkelhäutig und ca. 1,80m groß. Er trug eine dunkle Basecap, eine dunkle Hose, eine schwarze Steppjacke und darunter einen hellen Kapuzenpullover.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (939)

