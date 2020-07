Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher in Kindergärten

In der Nacht zum Donnerstag stiegen Unbekannte in mehrere Gebäude in Ulm ein.

Die Täter hatten es auf Kindergärten in der Ulmer Weststadt und im Stadtteil Wiblingen abgesehen. Zwischen 18 und 7 Uhr stiegen die Einbrecher an einem Gebäude im Neunkirchenweg durch ein Fenster. Die Täter suchten dort und in einem weiteren Gebäude in der Harthauser Straße nach Brauchbarem. Sie fanden eine Kasse mit Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Gleich in drei Gebäuden im Burgauer Weg und in der Kapellenstraße sind die Täter eingebrochen. Laut Polizeiangaben durchsuchten sie die Räume und fanden Geld. In allen Fällen hat die Polizei (Tel. 0731/188-3812) die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise und prüft auch, ob die Taten zusammen gehören.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

