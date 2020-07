Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Abbiegeunfall- Radfahrerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Heute Morgen kam es an der Ecke Konrad-Adenauer-Straße/Bruchstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 59-jährige Fahrerin eines VW Caddy bog gegen 09.20 Uhr vom Konrad-Adenauer-Ring nach rechts in die Bruchstraße ab und übersah dabei die 50 Jahre alte Osnabrückerin, die mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Goethering unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

