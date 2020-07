Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Neuenkirchen bei Bramsche (ots)

Gegen 07:15 Uhr beabsichtigte am Mittwochmorgen die 46-jährige Fahrerin eines Opel Astra, von der Straße Enzel nach links auf die Bramscher Straße in Richtung Bramsche abzubiegen. Dabei übersah sie eine 26-jährige Frau aus Wallenhorst, die mit ihrem VW Polo von Bramsche aus in Richtung Neuenkirchen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstanden Totalschäden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

