Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Werkzeugdiebstahl aus Rohbau

Osnabrück (ots)

In der Lange Straße, zwischen Schnatgang und Rehmstraße, kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Werkzeugdiebstahl aus dem Rohbau eines Bürokomplexes. Unbekannte Täter montierten eine große Holzplatte ab und verschafften sich so Zugang zur Baustelle. Es wurden gleich mehrere unterschiedliche Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, insbesondere wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

