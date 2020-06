Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche erpresst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Vier Jugendliche haben am Sonntagabend (14.06.2020) zwei 15 Jahre alte Jungen bedroht und Bargeld erbeutet. Die beiden 15-Jährigen waren gegen 17.15 Uhr am Pfaffenwaldring im Bereich der Bushaltestelle Universität unterwegs und fuhren Fahrrad. Vier Jugendliche kamen auf die beiden zu und forderten sie auf, von ihren Fahrrädern abzusteigen. Als sie dem nicht nachkamen, entfernte einer der Täter die Kappe von einer mitgebrachten Luftpumpe und bedrohte die Jungen mit der Metallnadel. Sie stiegen von ihren Rädern ab und gaben den Tätern auf erneute Drohungen hin Bargeld und Kopfhörer. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung S-Bahn-Haltestelle. Ein Täter war zirka 15 bis 16 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte blonde Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine helle Jeans und einen schwarzen Pullover. Der zweite war etwa 14 bis 15 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß. Er hatte dunkle lockige Haare, die an den Seiten rasiert waren, einen leicht braunen Teint sowie eine schlanke Statur. Er soll eine khaki-grüne Bomberjacke, ein schwarzes Shirt, eine schwarze Cap mit silbernem Nike-Emblem sowie eine dunkle Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Ein weiterer Täter soll etwa 16 bis 17 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er hatte dunkle Haare, die an den Seiten rasiert waren. Er war schlank und soll ein arabisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug eine hellblaue Jeans, eine schwarze Jacke mit blauen Streifen und dem Nike-Emblem auf dem Rücken sowie eine schwarze Basecap und schwarze Schuhe. Der vierte war etwa 16 bis 17 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß. Er soll ein arabisches Aussehen und schwarze Haare im Boxerschnitt sowie auffallend unreine Haut gehabt haben. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen und weiße Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell