Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Gartenhaus geriet in Brand

Bohmte (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Neustadtstraße zum Brand einer Gartenhütte. Der Eigentümer des Grundstücks hatte auf einem direkt an die Hütte angrenzenden Unterstand Dachbahnen mit einem Gasbrenner verschweißt. Nach Beendigung der Arbeiten gegen 18 Uhr bemerkte ein Nachbar kurze Zeit Feuer in der Gartenhütte und alarmierte den Grundstückseigentümer sowie die Bohmter Feuerwehr. Letztendlich konnte das komplett in Flammen stehende Dach der Holzhütte gelöscht werden, allerdings ist das Gartenhaus jetzt nicht mehr nutzbar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell