Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Brand eines Wohnhauses

Neuenkirchen (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstagmittag in den Ortsteil Vinte ausrücken, da es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Mettinger Straße zu einem Wohnhausbrand gekommen war. Ein Nachbar hatte gegen 12.50 Uhr verdächtigen Rauch auf dem Grundstück wahrgenommen und den Notruf gewählt. Wenig später stand dann auch schon der Dachstuhl des zweistöckigen Wohnhauses im Vollbrand. Die zur Spitzenzeit mindestens 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bramsche, Voltlage, Merzen, Neuenkirchen, Wallenhorst und Recke (NRW) konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude des Anwesens verhindern. Bewohner hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Gebäude auf, die Tiere in den Stallungen blieben ebenfalls unverletzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 350.000 Euro. Die Mettinger Straße (L70) musste aufgrund von starker Rauchentwicklung voll gesperrt werden. Es kam dadurch im näheren Umkreis zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell