Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Container im Widukindland aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Im Neubaugebiet Venner Weg ist am vergangenen Wochenende der Materialcontainer einer Tiefbaufirma aufgebrochen worden. Die Täter öffneten gewaltsam den Container, sahen sich darin um und nahmen schließlich eine kleine Kettensäge der Marke Stihl (Schwertlänge circa 30cm) mit. Auffällig an dem Gerät ist der in den Kunststoffgriff eingebrannte Firmenname "Clausing". Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

