Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Mercedes mit Anhänger gesucht

Bramsche (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines silberfarbenen Mercedes mit Anhänger, der am frühen Montagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der Hemker Straße beteiligt war. Der etwa 30-jährige, braunhaarige Fahrer setzte mit seinem Gespann gegen 14 Uhr aus der Straße Zur Lohwiese auf die Hemker Straße zurück und übersah dabei offenbar einen in Richtung Achmer fahrenden Radfahrer. Der 17-jährige Jugendliche musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dabei. Der Unfallverursacher hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers. Anschließend sein man einvernehmlich auseinandergegangen, und der Autofahrer setzte seine Weg fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Jugendliche zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Der unbekannte Autofahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Bramscher Polizei zu melden. Telefon: 05461/915300.

