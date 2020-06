Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsätze durch starkes Gewitter

Mönchengladbach-Stadtgebiet, 17.06.20, 19:54 (ots)

Am heutigen Abend rückte die Feuerwehr zu fünfzehn unwetterbedingten Einsätzen aus. Hierbei handelte es sich um umgestürzte Bäume, lose Äste und beschädigte Telefonleitungen. Der Schwerpunkt des Unwetters lag im Norden der Stadt, in den Stadtteilen Neuwerk, Uedding und Bettrath. Am Gatherskamp stürzte ein Baum auf einen PKW, in dem sich aber zum Glück keine Personen befanden. Ebenfalls betroffen waren die Autobahnen 52 (Höhe Cloerbruch) und 44 (vor dem Autobahnkreuz Neersen), jeweils in Fahrtrichtung Düsseldorf. Der letzte Einsatz war um 23:06 abgearbeitet.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk), II (Holt) sowie die Einheit Neuwerk der freiwilligen Feuerwehr.

Einsatzleiter: BA Christoph Musch

